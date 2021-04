Pod względem napędu Q4 e-tron to praktycznie bliźniak dla VW ID.4 oraz Skody Enyaq. Początkowo model ten dostępny będzie w trzech wersjach oznaczonych cyferkami 35, 40 i 50. Pierwsza zostanie wyposażona w baterie o pojemności 52 kWh i silnik o mocy 170 KM (310Nm) napędzający tylko tylną oś. Zasięg w takiej konfiguracji ma wynieść 341-349 km, prędkość maksymalna to 160 km/h, a przyśpieszenie do 100 km/h potrwa 9 sekund. W modelu z oznaczeniem 40 mamy już większy pakiet baterii o pojemności 77 kWh, silnik o mocy 204 KM (też tylko na tylnej osi) i zasięg rzędu 520 km. Najmocniejsza odmiana 50 quattro będzie miała napęd na wszystkie koła, sumaryczną moc układu na poziomie 300 KM (460 Nm) i zasięg 488-497 km. Prędkość maksymalna będzie zwiększona do 180 km/h, a przyśpieszenie do 100 km/h potrwa 6,2 sekundy. Mniejszy pakiet baterii można ładować prądem AC z mocą 7,2 kW lub DC 100 kW, większy natomiast 11 kW w przypadku AC i 125 kW prądem stałym.