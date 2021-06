Tryby jazdy mają oczywiście znaczący wpływ na zachowanie Audi RS e-tron GT. We wszystkich, poza „Efficiency” głównie używany jest silnik tylny – w rozumieniu, że większość mocy to właśnie on dostarcza. We wspomnianym oszczędnym ustawieniu preferowana jest przednia jednostka, choć nie znaczy to że jest ona wyłącznie używana. Podobnie jak w Porsche Taycan, tak i tutaj napęd wyłącznie przedni jest niemalże tylko wtedy gdy od pewnego czasu jedziemy na wprost ze stałą, raczej niską prędkością. Każde mocniejsze przyspieszenie czy większy kąt skrętu kierownicy przekłada się na większy udział tylnego silnika. Audi RS e-tron GT dorzuca oczywiście sztuczny dźwięk, szczególnie w trybie dynamicznym. Jest on całkiem przyjemny i niezbyt natarczywy. Moim zdaniem pasuje do tego samochodu.