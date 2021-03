Kultowa kreskówka Cartoon Network wraca aktorskiej wersji i zapowiada się świetnie

Będę zupełnie szczery i przyznam się, że pierwsze informacje, jakie pojawiły się jeszcze w sierpniu zeszłego roku, nie napawały mnie optymizmem. Pomysł przeniesienia do realnego świata Bójki, Bajki i Brawurki wydawał mi się irracjonalny i pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Jednak w dobie coraz częstszych takich zabiegów wcale mnie to nie dziwiło, bo choć nie musimy do końca zadowoleni z filmów aktorskich Disney’a bazujących na legendarnych wręcz animacjach, to wyniki finansowe pokazują, że takie działania się po prostu opłacają. Stacja The CW słynie z podejmowania tematyki bliskiej nastolatkom i nie inaczej miałoby być przy „Atomówkach”.

O czym będzie opowiadał serial aktorski Atomówki?

Gdy jednak poznaliśmy obsadę, trójkę aktorek, które zagrają tytułowe postacie, a ogólny zarys fabuły nareszcie trafił do mediów, to projekt ten już nie wydaje się tak absurdalny. Wiedzieliśmy, że serial przeniesie nas w przyszłość, ale nie do końca było wiadomo, jaki okres z życia Atomówek miałby przedstawiać. Teraz jest już jasne, że fabułę będą napędzać problemy okresu dojrzewania, ale przecież nie mamy do czynienia z typowymi nastolatkami, bo Bójce, Bajce i Brawurce daleko do stereotypowych dziewczyn. Ze względu na posiadane przez nie moce od najmłodszych lat broniły Townsville przed różnego rodzaju przeciwnikami, a ich największym wrogiem był Mojo Jojo.

Jestem ciekaw, jak do tego aspektu ich życia odniesie się serial, który ma pokazać, jak różnie trzy siostry będą zmagać się ze zmianami w ich codzienności. W dwóch serialach animowanych wydarzyło się całkiem sporo, ale nie zdziwiłoby mnie, gdyby produkcja aktorska odcięła się od opowiedzianych historii i postanowiono by o stworzeniu przeszłości Atomówek od podstaw.

Obsada serialu aktorskiego Atomówki

A może to być potrzebne, bo zapowiedź aktualnej sytuacji każdej z bohaterek pokazuje, że tło będzie niezwykle ważne. Bójka, ta sumienna liderka zespołu, pomimo uzyskania stopni naukowych i kilku innych sukcesów na tle zawodowym, stała się samotna i zachowuje się bardzo asekuracyjnie. Bajka, którą zagra ta słodka i delikatna dziewczyna, pozostała ulubienicą Ameryki, ale taki obraz niewinności nie pokrywa się z jej faktycznym usposobieniem do życia. Brawurka, ta wojowniczo nastawiona do życia buntowniczka, skrywa więcej wrażliwości, niż moglibyśmy sądzić, dlatego postanowiła porzucić rolę Atomówki i zachować anonimowość w codziennym życiu. W Atomówki wcielą się Chloe Bennett, Dove Cameron oraz Yana Perrault.

Dla tych, którzy kiedykolwiek zastanawiali się (o ile są takie osoby:), jak może wyglądać życie Atomówek 10 czy 20 lat później będzie to nie lada gratka, a The CW zdaje się mieć konkretny pomysł na to, jaką historię chce nam opowiedzieć. Nie twierdzę, że już teraz należy ogłosić serial sukcesem, bo przed twórcami jeszcze długa droga, zanim uda się nakręcić choćby pilot (pierwszy odcinek wprowadzający widza w nową historię).