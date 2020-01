Atari będzie realizować projekt „gamingowych hoteli” wraz z GSD Group, podmiotem, który aktywnie działa w branży hotelarskiej. Połączenie doświadczeń obydwu firm ma zaowocować stworzeniem „Atari Hotels” – obiektów, w których tematem przewodnim będą właśnie gry. Pierwsze hotele Atari powstaną w Stanach Zjednoczonych – nie jest to dziwne ze względu na to, że tam rynek gamingowy jest szczególnie mocny i dodatkowo chłonny, jeżeli chodzi o takie rozwiązania. Dla Atari to szansa na zbudowanie sobie bazy przychodów, która w przyszłości może stać się jednym z ważniejszych aspektów działalności legendy rynku.