Asystent Google od środka. Kulisy dwóch lat obecności w Polsce

W połowie stycznia 2019 roku Asystent Google wszedł do Polski, co oznaczało, że zaczął komunikować się w z polskimi użytkownikami w ich ojczystym języku. Start dotyczył obecności na smartfonach z Androidem oraz iOS-ie (dzięki dedykowanej aplikacji), a także słuchawkach. Od tamtej pory chyba najczęściej zadawanym pytaniem było to o pojawienie się wsparcia dla głośników Google Home, z którymi jest utożsamiany, ale na taki krok Google musimy jeszcze poczekać.

Co nowego w Asystencie Google?

Na przestrzeni blisko dwóch lat zmieniło się jednak całkiem sporo, bo Asystent Google lepiej radzi sobie z wykonywaniem (prostszych) poleceń i rozbudowano listę współpracujących z nim w Polsce usług. O tym opowiada w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach Michał Długosz z Google, z którym miałem okazję porozmawiać. W tym miejscu przypomnę mój materiał sprzed blisko dwóch lat, w którym pisałem o kulisach wdrożenia Asystenta Google w Polsce.