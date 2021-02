Asysten Google teraz również na Windowsie i MacOS

Kompletnie nie rozumiem czemu zarówno komputery stacjonarne, jak i laptopy są przez Asystenta Google pomijane. Chromebooki, które go dostały to jednak nisza i zdecydowanie ciekawszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie dedykowanej aplikacji dla Windowsa 10 i systemu operacyjnego Apple. Jeśli jednak chcecie zobaczyć, jak mogłoby to wyglądać, to można pobrać i zainstalować nieoficjalnego klienta przygotowanego przez Melvina L. Abrahama. Znajdziecie go na GitHubie, choć sam proces konfiguracji nie należy do najprostszych. Najpierw trzeba zarejestrować konto w Google Cloud, a później zarejestrować w Google swój własny projekt, by móc skorzystać z API Asystenta. Czy jest to zgodne z wytycznymi Google? Możliwe, że nie i za chwilę program zniknie. Jeśli jednak zaryzykujecie i uda Wam się przejść przez proces konfiguracji, będziecie mogli korzystać z Asystenta Google z poziomu okna na swoim desktopie lub laptopie.

I podobno działa to całkiem nieźle. Komendy da się wprowadzać zarówno głosowo jak i tekstowo, a okno programu jest konfigurowalne i można zmienić jego rozmiar – dodatkowo wygląda jak projekt Google i wpisuje się w wizualny design pozostałych aplikacji producenta.