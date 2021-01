Bateria weług zapowiedzi zapewnia do 16 godz. nieprzerwanego odtwarzania wideo, umożliwia graczom strumieniowanie lub pracę bez konieczności podłączenia komputera do gniazdka elektrycznego. Technologia szybkiego ładowania umożliwi doładowanie baterii od 0% do 50% w czasie krótszym niż 30 minut. Dzięki obsłudze ładowania przez złącze Type-C, laptopa można doładować przy użyciu kompatybilnych zasilaczy i powerbanków. Obsługiwane są zasilacze ze złączem Type-C o mocy do 100 W, co oznacza, że użytkownicy mogą podróżować z lżejszym bagażem i wykorzystywać standardowy zasilacz tylko do rozgrywek lub innych intensywnych zadań wymagających pełnej wydajności.

Nowe modele Zenbook z pojedynczym ekranem

Obok nowych laptopów wyposażonych w dwa ekrany zaprezentowano również dwa nowe modele ZenBook dysponujące pojedynczym ekranem. ZenBook 13 OLED posiada smukłą obudowę o profilu 13,9 mm oraz w maksymalnej konfiguracji ekran FHD OLED. Waży on tylko 1,14 kg i oferuje 13 godzin czasu działania na baterii, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników wymagających ekstremalnej mobilności.

ZenBook Flip 15 jest natomiast jednym z najbardziej kompaktowych konwertowalnych modeli 15,6-calowych z ekranem dotykowym FHD NanoEdge spośród laptopów dostępnych na całym świecie. Zastosowany w nim procesor 11. generacji Intel Core z serii H oraz karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 przyspieszają produktywną i kreatywną pracą w drodze, czyniąc z ZenBooka Flip 15 idealnego partnera dla kreatywnych użytkowników.