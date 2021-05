Poza tym sama matryca to ekran QHD o proporcjach 16:10 z odświeżaniem 165 Hz, który gwarantuje 100% pokrycia przestrzeni barwowej DCI-P3. Użytkownicy będą mieli poza nim do dyspozycji najnowsze procesory Intel z rodziny TigerLake-H, układ graficzny pokroju GeForce RTX 3070 oraz nawet 48 GB pamięci DDR4. Całości dopełnia duża bateria o pojemności 90 Wh, pełny zestaw portów z Thunderbolt 4 (40 Gbps) na czele oraz możliwość ładowania przez port USB typu C. Zephyrus M16 ma wymiary 355 x 243,5 x 19,9 mm oraz waży poniżej 2 kg (1.9 kg) i zapowiada się na bardzo ciekawą propozycję dla osób poszukujących niedużego, ale wydajnego notebooka.

ASUS ROG Zephyrus S17 z podnoszoną klawiaturą

Drugi z nowych modeli to ROG Zephyrus S17, notebook wyposażony w matrycę o przekątnej 17 cali, ale zamkniętą w bardzo smukłej obudowie co osiągnięto dzięki bardzo sprytnemu rozwiązaniu. Być może pamiętacie ROG Zephyrus Duo 15, który miał dodatkowy ekran powyżej klawiatury zamontowany na specjalnym zawiasie odsłaniającym system chłodzenia. Tutaj mamy podobne rozwiązanie, ale tym razem odchylana jest sama klawiatura. To genialny w swojej prostocie pomysł, który nie tylko poprawia ergonomię (klawiatura jest podniesiona o 5 stopni) ale też pozwoliło zbudować system chłodzenia, który poradzi sobie z odprowadzeniem ciepła z procesora o TDP 90 W i układu graficznego z TDP 140 W. Co więcej sama klawiatura korzysta z optyczno-mechanicznych przełączników podobnie jak w modelu ROG Strix, co w moim osobistym rankingu stawia ją bardzo wysoko.