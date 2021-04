AstraZeneca zdominowała sieć. Czy faktycznie wszyscy mówią o niej źle?

Temat szczepień jest dziś jednym z głównych, jakie przewijają się przez sieć. Jakby na to nie spojrzeć, to od jakości szczepionki, skuteczności jej działania, poziomu wyszczepialności i braku efektów ubocznych zależy, jak szybko wrócimy do stanu, który moglibyśmy nazwać „przedpandemiczną normalnością”. Oczywiście, w idealnym świecie, kiedy szczepionka by się już pojawiła, ludzie chcieliby się nią zaszczepić. Jednak polskie społeczeństwo ma już taką charakterystykę, że bardzo łatwo u nas o sensację i tak też stało się w przypadku szczepionek. Na rynku mamy dziś bowiem szczepionki różnych producentów – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V i Johnson & Johnson. Oczywiście, szczepionki w jakimś stopniu różnią się od siebie, jednak (moim zdaniem) za kreowanie pozytywnych/negatywnych emocji odnośnie danej szczepionki odpowiadają ogólnopolskie media, które jak żadne potrafią nakręcać spiralę strachu.

Jednak ogólnopolskie media to jedno, a internet – jak zwykle co innego. Dlatego kiedy SentiOne, instytucja zajmująca się badaniem wizerunku marek w internecie, zaproponowało mi opracowanie raportu dotyczącego tego, jak szczepionki poszczególnych firm postrzegane są w sieci, zgodziłem się od razu, licząc, że uda mi się znaleźć tam kilka ciekawych powiazań. I nie zawiodłem się.

AstraZeneca zgarnęła całą pulę jeżeli chodzi o popularność

Badanie powstało w oparciu o analizę treści pochodzących z monitoringu internetu przeprowadzoną przez SentiOne. Czas trwania badania to styczeń – marzec 2021. Łącznie przeanalizowaliśmy 1 223 324 wzmianek. Pierwszą zależność wśród nich widać gołym okiem – AstraZeneca zdominowała kompletnie dyskusję. Ponad połowa rozmów dotyczyła właśnie tej marki, zostawiając drugiego Pfizera daleko w tyle z dwukrotnie mniejszym zasięgiem.

Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy zobaczymy na rozkład wzmianek w czasie. Widzimy w nim, że pomimo, iż Pfizer dominował na początku, to AstraZeneca zanotowała olbrzymi wzrost w okolicach 15 -20 marca. Wtedy właśnie w sieci najmocniej wrzało odnośnie potencjalnych problemów dotyczących zakrzepów po szczepiące AstraZeneca po tym, jak „Fakt” podał informacje na temat ewentualnych powikłań po jej przyjęciu. Post z linkiem do tego artykułu na facebookowym profilu gazety tylko w dniu publikacji wyświetliło ponad 2 mln użytkowników, skomentowano go ponad 6 tys. razy i przesłano dalej 15 tys. razy. Informacja z początku kwietnia na temat bezpieczeństwa używania AstryZeneci – wydana przez Europejską Agencję Leków – osiągnęła (według SentiOne) o 60 proc. mniejsze zasięgi.