Assassin’s Creed: Valhalla z fenomenalnym zwiastunem i bardzo drogą wersją kolekcjonerską

Assassin's Creed: Valhalla zabierze nas do świata Wikingów!. Mamy pierwszy zwiastun produkcji od Ubisoft.

Zapowiedź nowego Assassin’s Creed dla wielu fanów wlekła się niemiłosiernie. W trakcie kilkugodzinnego streamu dostaliśmy mogliśmy obserwować rysowanie tytułowej grafiki. Dla osób, które szukały wrażeń, nie było to absolutnie nic ciekawego. Nadchodzący Assassin’s Creed: Valhalla zabierze na do świata wikingów. Można spodziewać się pełnych krwi pojedynków na śmierć i życie oraz żeglugi po pełnych lodu wodach. Dziś wreszcie zobaczyliśmy coś emocjonującego – zwiastun.

Assassin’s Creed: Valhalla jeszcze w 2020 roku

W Assassin’s Creed: Valhalla (tworzonym przez Ubisoft Montreal, twórców Black Flag, oraz 13 innych studiów) wcielimy się w Eivora. To jeden z wikińskich najeźdźców, próbujący zbudować nowy dom w średniowiecznej Anglii IX wieku. Oczywiście w całej budowie nie ominiemy również rujnowania. Gra zaoferuje nam możliwość personalizowania wyglądu postaci oraz wyboru płci. Będziemy opiekować się klanem, dzięki któremu będziemy mogli wykonywać najazdy, rozbudowywać osadę czy rozszerzać wpływy. Aby zapewnić sobie zasoby, gracze będą musieli prowadzić najazdy na wybrane miejsca, używając drakkarów, aby zdobyć niezwykle potrzebne bogactwa i surowce.

Assassin’s Creed: Valhalla zadebiutuje pod koniec rokuna PS4, PS5, Xboksie One oraz Xboksie Series X, a także Stadii i pecetach. Pojawi się wyłącznie w Epic Games Store i Ubisoft Store. Valhalla wejdzie również w dniu premiery w skład Uplay+, czyli usługi abonamentowej od Ubisoftu. Jak to zwykle bywa, dostajemy również możliwość zakupu edycji kolekcjonerskiej. Za 859,90 otrzymamy oczywiście samą grę, przepustkę sezonową, pakiet dodatków do wykorzystania w grze (wyposażenie dla postaci, elementy wystroju naszej osady i okrętu, a także zestaw run do ulepszenia posiadanego ekwipunku). Oprócz tego otrzymamy 30-centymetrową figurkę Eivor i drakkara, kolekcjonerskie opakowanie, stalowe pudełko z unikalną ilustracją, numerowany certyfikat autentyczności, 5-centymetrową statuetkę Eivora z krukiem i toporem, ekskluzywne litografie i soundtrack z gry. Przy zakupie przed premierą otrzymamy także dostęp do odo ekskluzywnej misji zatytułowanej Droga berserkera.