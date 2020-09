Nowe sposoby na tańsze i darmowe subskrypcje w App Store. Apple wyciąga rękę do twórców

Darmowe kody w App Store nie są niczym nowym — Apple pozwalało generować takowe na wiele lat przed tym, nim zawitały one do Google Play. Takie rozdawnictwo najczęściej służyło, rzecz jasna, w celach promocyjnych — czy to konkursowych czy recenzenckich. Ale kody te działały wyłącznie dla „pełnych” wersji gier i aplikacji, czy może trafniej byłoby napisać po prostu że chodzi o te płatne na starcie. Nie było jednak możliwości sprezentowania w ten sposób subskrypcji — aż do teraz. Gigant z Cupertino przedstawia specjalne kody z ofertami!