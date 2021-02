App Store na macOS Mojave nie działa. Jak poradzić sobie z problemem?

Korzystacie jeszcze z macOS Catalina? Wydany w 2018 r. system operacyjny na sprzęty Apple wciąż działa na wielu komputerach Apple. I choć dwie duże aktualizację macOS — Catalina oraz Big Sur już za nami, to nie każdy posiadacz starszego MacBooka może z nich skorzystać i dopóki nie zdecyduje się na zakup nowego sprzętu, musi pogodzić się z faktem używania tego systemu. Obecnie może to się okazać bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Jak donosi wielu użytkowników nadal korzystających z macOS Mojave, od kilkunastu dni pojawiają się problemy z dostępem do App Store. Przeglądając oficjalne forum pomocy technicznej Apple, na której niestety ze świecą szukać techników firmy rozwiązujących usterki, znaleźć można przynajmniej kilkanaście tematów poświęconych macOS Mojave, App Store i problemom towarzyszącym pobieraniu nowych aplikacji czy aktualizacji.

Cupertino, we have a problem. pic.twitter.com/N83bOuIGLk — Jeff Johnson (@lapcatsoftware) 21 lutego 2021

App Store w macOS Mojave przestał działać. Nie da się pobrać ani zaktualizować aplikacji

Problemy z App Store w macOS Mojave objawiają się tym, że przechodząc do sklepu, zalogowaniu się i chęci pobrania aplikacji nic się nie dzieje. Apka sklepu się zacina, na ekranie widać jedynie kręcący się kursor oczekiwania wskazujący występujące opóźnienie dłuższe niż kilka sekund. Niestety kursor nie przestaje się kręcić, z App Store nie jest nic pobierane i nawet ponowne zamknięcie sklepu i powrót do niego nie przynoszą zamierzonego rezultatu. Nie pomagają próby wylogowania się i zalogowania czy restartu komputera.

Apple oficjalnie nic nie mówi i nie komentuje doniesień z niedziałającym App Store na macOS Mojave. Jeśli wierzyć użytkownikom forów dyskusyjnych, którzy opisują swoje kontakty z działem pomocy technicznej Apple, firma ma być tego świadoma prosząc jednocześnie o kontakt większą grupę dotkniętym tym problemem osób. To ma pozwolić w szybszym wykryciu sprawcy usterki. Część dyskutujących podejrzewa, że ma ona związek z najnowszą aktualizacją zabezpieczeń macOS Mojave i certyfikatów dodawanych do „Systemowych Certyfikatów” w Pęku kluczy. Chodzi dokładnie o certyfikat DigiCert High Assurance EV Root CA, który już wcześniej sprawiał problemy przy korzystaniu z App Store. Więcej o tym poczytacie na stronach macReports, gdzie znajdziecie również obszerną instrukcję poradzenia sobie z niedziałającym App Store.

App Store w macOS Mojave przestał działać. Co zrobić?