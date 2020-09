Apple zmienia politykę App Store. Krok w tył czy zmyślny fortel i skok na kasę?

No i tu mamy pierwszy zgrzyt. Każdy z was na pewno kojarzy jak działa Netflix czy Spotify. Odpalamy usługę streamingową i w ramach niej mamy dostęp do treści, które nas interesują. Dokładnie tak działa Google Stadia oraz xCloud w ramach Androida. Dlaczego? Bo to proste, łatwe i intuicyjne. Apple z jakiegoś powodu chce zrobić na opak co w rezultacie utrudni wszystkim życie, wliczając w to nas, użytkowników. To też pokazuje jak bardzo Apple broni się przed tymi usługami. W końcu żadna inna firma, która udostępnia w tym modelu swoje treści nie musi przechodzić przez tego typu weryfikację.

Kolejna rzecz. Jeśli w danej grze będzie opcja zakupu jakiegoś produktu to musi ona wykorzystywać system płatności Apple. Jeśli się do tego nie dostosuje to nie zostanie zaakceptowana i nie będzie dostępna w ramach urządzeń z logiem nadgryzionego jabłka. Warto tu zaznaczyć, że Google też ma prowizję na poziomie 30%, ale w przypadku gier w ramach usług streamingowych nie nalicza jej, a producenci mają pełną swobodę jak ograją ten temat. Jednak ta różnica nikogo nie powinna dziwić, w końcu zarówno Google Stadia, jak i xCloud są realnym zagrożeniem dla Apple Arcade dlatego gigant z Cupertino raczej skupi się na rzucaniu im kłód pod nogi, a nie na wyciąganiu pomconej dłoni.

Co na to Microsoft?

Zarówno The Verge jak i CNET uzyskały oficjalne stanowisko od przedstawiciela firmy:

Jest to bardzo złe doświadczenie użytkowe dla klienta. Gracze chcą wskoczyć bezpośrednio do gry z ich katalogu w ramach tylko jednej aplikacji tak jak robią to z filmami czy piosenkami, a nie być zmuszonym do ściągnięcia 100 aplikacji, aby zagrać w pojedyncze tytuły w chmurze. Jesteśmy skupieni na umieszczeniu gracza w centrum wszystkiego co robi i dostarczaniu mu doskonałych doświadczeń. To fundament naszej misji.

