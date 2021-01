Nowe zasady prywatności Apple uderzą w Facebooka i reklamy w sieci

Przy okazji ogłaszania wyników finansowych Facebooka za IV kwartał 2020 roku, Mark Zuckerberg wyraził swoje obawy związane z nadchodzącymi zmianami w ochronie prywatności Apple. Uważa, ze wpłyną one negatywnie na branżę reklamową i firmy typu Facebook, które w dużym stopniu polegają na reklamach online. Zarzuca Applowi, że nie dba wcale o użytkowników, ale o własne interesy.

Apple ma wszelkie powody, by wykorzystywać pozycję swojej dominującej platformy by ingerować w to, jak działają nasze aplikacje oraz inne programy i robią to regularnie. Mówią, że chodzi o ochronę użytkowników, ale te posunięcia wyraźnie mają na celu dbanie o ich własne interesy.