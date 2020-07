Apple zapłaciło Samsungowi prawie miliard dolarów kary

Tak duży i skomplikowany biznes jak Apple oznacza konieczność zbudowania sprawnej sieci powiązań logistycznych pomiędzy dostawcami elementów do ich produktów. Apple jest mistrzem systemu Just In Time, ograniczającego do minimum potrzebne stany magazynowe, co oczywiście nie oznacza, że firma nie musi zabezpieczać dostaw w dłuższym okresie. Robią to jednak nie przy pomocy składowania, ale umów kontraktowych z dostawcami, w których gwarantują sobie określoną ilość komponentów, za odpowiednią cenę i w określonym przedziale czasu. Jeśli jednak na rynku pójdzie coś nie tak i zamówienia nie osiągną koniecznego dla dostawcy minimum, zamawiający musi zapłacić karę umowną. Taka sytuacja miała prawdopodobnie miejsce w przypadku ekranów OLED od Samsunga.