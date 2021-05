Apple Watch odjeżdża konkurencji. Przewaga Apple jest druzgocąca

Sprzedaż smartwatchy Q1 2021 – udziały w rynku

Z jednej strony to naprawdę zaskakujące, że już minimalnie ponad 1/3 całego rynku smartwatchy stanowią udziały Apple. Wzrost w porównaniu do zeszłego roku nie jest duży, ale wystarczyło, by przekroczyć barierę 33%. To w dalszym ciągu stawia Apple w roli lidera rynku, na którym jest wręcz hegemonem. Żadna z firm nie potrafi zbliżyć się do takich wyników, o przegonieniu firmy z Cupertino nie wspominając. Pomimo wzrostu sprzedaży o 27% w porównaniu do zeszłego roku, raport Counterpoint jasno pokazuje, że Samsung stracił udział w rynku.

