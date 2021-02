Apple Watch nie jest urządzeniem medycznym, ale potrafi przewidzieć zakażenie koronawirusem

Według artykułu Pre-symptomatic detection of COVID-19 from smartwatch data opublikowanego w listopadzie na łamach Nature.com, wearables (obok Apple Watcha wymienia się tam m.in. urządzenia od FitBit czy Garmina) potrafią wykrywać takie subtelne zmiany w rytmie serca — dlatego pomagają wykryć infekcje przed pojawieniem się pierwszych symptomów.

Czy faktycznie naukowcy zrobią z tego użytek i zostanie pchnięty dalej? Szczerze mówiąc — nie łudziłbym się specjalnie, przede wszystkim dlatego, że… no właśnie, smartwatche to nie urządzenia medyczne, więc trudno na nich polegać. One mogą co nieco podpowiedzieć, czasem może nawet uratować życie — ale jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, Apple Watch potrafił też wysłać ludzi do lekarza bez sensu — tylko 1/10 faktycznie miał powód, by obawiać się o swoje zdrowie i życie. Mimo wszystko temat ciekawy i kto wie — może za kilka lat faktycznie zrobią lepszy użytek ze smartwatchów, opasek fitness i spółki.

Źródło