Apple uruchamia nową płatną usługę – skok na kasę czy prawdziwa rewolucja?

Co więcej, twórcy nie będą mogli korzystać z kanałów RSS, jak do tej pory, lecz przesyłanie treści będzie odbywało się przez zaplecze Apple. Nie oznacza to, że typowy kanał RSS ma przestać działać – to pozostawiono woli twórcy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że pośrednictwo Apple będzie także oznaczać brak dostępu do takich danych jak adresy e-mail, imiona i nazwiska czy dane kontaktowe słuchaczy, którzy wykupią dostęp w Apple Podcasts. Oprócz samego dostępu do odcinków, subskrypcje będą też pozwalać na wcześniejszy dostęp do wybranych treści i bonusowe odcinki podcastów.

Podcasty Apple vs. Spotify vs. inne aplikacje

Podejście Apple do płatnych podcastów jest więc zgoła odmienne od tego, co oferują nam pozostałe platformy. Spotify własne oryginalne podcasty oferuje użytkownikom za darmo, ale z ograniczeniami, które obowiązują tak samo, jak przy słuchaniu muzyki bez aktywnej subskrypcji. Gdy weźmiemy pod uwagę takie platformy jak Empik Go czy Storytel, to wszystkie oryginalne materiały zamknięte są za paywallem w ramach jednego abonamentu za usługę – niezależni twórcy nie mogą dodawać swobodnie swoich treści i na nich zarabiać.

Porównanie Apple Podcasts do typowych płatnych aplikacji do słuchania podcastów jak Pocket Casts czy Overcast mija się z celem, bo jedynym dobrem, za które płacimy to aplikacja/usługa/pośrednik znajdujący się pomiędzy nami a darmowymi treściami. Obydwie appki oferują świetne dodatkowe funkcje i narzędzia – ciekawe, czy podobne rozwiązania trafią do Apple Podcasts.