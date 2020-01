Meryl Streep w animacji od Apple TV+! Platforma szykuję na tę zimę ciekawe nowości

Apple TV+ szykuje animowany film krótkometrażowy zahaczający tematyką o Dzień Ziemi. Tutaj jesteśmy. Wskazówki dla mieszkańca planety Ziemia (Here We Are: Notes for Living on Planet Earth) opowie o siedmioletnim chłopcu, który uczy się na temat zalet i cudów naszej zielonej planety. A wszystko dzięki Muzeum Wszystkiego (Museum of Everything). Animacja będzie trwała 36 minut. Stworzy ją Studio AKA, które ma już na koncie nominacje do Oscara. Przy pisaniu wezmą udział Philip Hunt i Luke Matheny. Hunt jest także reżyserem i producentem wykonawczym wraz z Sue Goffe i Olivierem Jeffersem, który jest autorem książki, na której zostanie oparta animacja.

Premiera filmu już 17 kwietnia na Apple TV+

Do projektu właśnie została zaangażowana Meryl Streep (Diabeł ubiera się u Prady, Wybór Zofii). Aktorka spełni funkcję narratorki, która uświetni animowane pokazy. Oprócz niej głosu w filmie udzielą Jacob Tremblay (Pokój, Cudowny chłopak), Chris O’Dowd (Technicy-Magicy, Mów mi Vincent) oraz Ruth Negga (Preacher, Ad Astra).

Już wkrótce na Apple TV+ pojawi się więcej nowości. Oprócz wspomnianej animacji zobaczymy m.in. Liitle America. Serial opowie o imigrantach z USA, pokazując ich codzienne oblicza i zmagania. Premiera już dziś, czyli 17 stycznia. 31 stycznia pojawi się pierwszy film od Appla. Banker pokaże nam historie czarnoskórych geniuszy finansjery, który w trudnych dla ich rasy czasach, musieli korzystać z pomocy białych, aby być w stanie osiągnąć sukces. Na początku lutego, a konkretnie 7, na Apple TV+ pojawi się komedia. Mythic Quest: Raven’s Banquet pokaże widzom życie w studiu tworzącym gry komputerowe. Co ciekawe, współproducentem całości jest… Ubisoft. Czyżby wreszcie szykował się serial, który nie będzie opowiadał o grach bzdur? Miejmy nadzieję. Tej zimy platforma zaserwuje nam również Visible: Out on television. Serial zadebiutuje w Walentynki i pokaże, w jaki sposób ruch LGBT+ ukształtował telewizję. Dokument zawrze materiały archiwalne oraz rozmowy z najważniejszymi osobami z branży. Oczywiście Apple na tym nie kończy. W planach na ten rok mają o wiele więcej oryginalnych produkcji, o których już niedługo może być naprawdę głośno.