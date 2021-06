Koniec darmowego roku Apple TV+. Od lipca spore zmiany w promocji

Zobacz też: Jest już zwiastun drugiego sezonu The Morning Show. Kiedy premiera na Apple TV+?

Darmowy rok dostępu do Apple TV+ można otrzymać przy zakupie nowego iPhone’a, iPada, iPoda touch, Apple TV lub Maca. A patrząc na zainteresowanie produktami Apple, wielu użytkowników miało możliwość skorzystania z tej oferty. Skorzystali też zapewne z darmowego przedłużenia, które było oferowane w zeszłym roku. Drugie wydłużenie bezpłatnego Apple TV+ dla obecnych użytkowników miało miejsce w styczniu. Związane było one przede wszystkim z sytuacją epidemiczną i opóźnieniami premier. Dotyczyło tych, którym dotychczasowe plany kończyły się między lutym a czerwcem 2021 r. Użytkownicy z darmowym planem otrzymali automatyczne przedłużenie do lipca 2021 r. Osobom, które płaciły za usługę, apple przekazywało dodatkowe środki do Apple ID. Te można wydawać na zakupy w App Store, iTunes, TV lub dalsze opłacanie TV+.

Wszystko wskazuje na to, że będzie to ostatnie przedłużenie. Końca doczekał się też darmowy rok dla użytkowników kupujących nowe sprzęty Apple. Na stronie dedykowanej Apple TV+ pojawiła się informacja, że od 1 lipca 2021 r. zmieniają się warunki uzyskiwania darmowego dostępu do usługi. Od tego dnia, oferowane będzie jedynie 3 miesiące bezpłatnego Apple TV+. Warto jednak pamiętać, że wszystkie nowo zakupione iPhony, iPady, iPody touch, Apple TV lub komputery Mac aktywowane przed 30 czerwca 2021 r. kwalifikują się do darmowego roku. Dodać należy jednak, że jedna subskrypcja przeznaczona jest na jedną Chmurę rodzinną i darmowy okres próbny Apple TV+ przysługuje jednorazowo dla jednego Apple ID.

Biblioteka Apple TV+ stale się rozwija, choć nadal daleko jej do konkurencji. Netflix, HBO GO (HBO MAX) czy Amazon Prime Video zostawiają daleko w tyle Apple — przynajmniej jeśli chodzi o ilość. Apple stawia jednak nie na ilość, ale na jakość. Wszystkie seriale, dokumenty i filmy, które pojawiły się na platformie, w mojej ocenie były całkiem udane. Muszę dodać, że bardziej mi się podobały niż to, co w ostatnich miesiącach pojawiło się na Netfliksie, z którego całkowicie zrezygnowałem.