Aplikacja Apple TV pojawia się na Android TV! Najpierw na telewizorach Sony

Aplikacja Apple TV nareszcie na Android TV. Jakie modele Sony są wspierane?

Android TV jest chyba najpopularniejszą platformą smart TV, gdy weźmiemy pod uwagę mnogość telewizorów, przystawek i innych urządzeń, które pracują pod jego kontrolą. Mimo to, Apple – które znacząco zmieniło swoją strategię i przygotowało aplikacje Apple TV na Tizen OS na Samsungach oraz LG z webOS – omijało do tej pory tak dużą część rynku. Plotki i przecieki, a później oficjalne zapowiedzi pojawienia się aplikacji Apple TV na Android TV nie miały jednak do tej pory poparcia w działaniach, a telewizory Sony wzbogacono jedynie o obsługę technologii AirPlay. Wczoraj Sony ogłosiło jednak rozpoczęcie procesu aktualizacji, która zawiera aplikację Apple TV.

Według informacji Sony, w pierwszej kolejności aktualizacja trafi na modele z serii X900H na terenie USA. Będzie oczywiście wspierała 4K i HDR, a także Dolby Atmos. Na tę chwilę nie ma żadnego oficjalnego stanowiska w kontekście innych regionów, ale można raczej zakładać, że wkrótce się to zmieni.

Czy i kiedy Apple TV trafi na inne telewizory Sony?

Aplikacja Apple TV zawiera wszystko, co Apple ma do zaoferowania w kontekście filmów i seriali. Jest to brama do zasobów sklepu iTunes, gdzie sprzedawane i wypożyczane są filmy w prawdopodobnie najlepszej jakości obrazu i dźwięku, jeśli chodzi o cyfrową dystrybucję, ale to przecież nie wszystko. To także Apple TV+, usługa subskrypcyjna, której katalog cały czas jest rozszerzany, a wśród oferowanych treści znajduje się kilka docenianych przez krytyków i widzów tytułów. Na rynku amerykańskim Apple TV to także tzw. kanały Apple TV, czyli możliwość oglądania treści z innych platform.

Sony deklaruje, że aplikacja Apple TV pojawi się też na wybranych modelach telewizorów z lat 2018-2020 jeszcze w tym roku.