Apple TV+ wynajmuje szychę odpowiedzialną za sukces Gry o Tron

Po tym jak Richard Plepler odszedł z HBO, natychmiast zainteresowało się nim Apple. Podpisali z nim pięcioletni kontrakt, na mocy którego będzie tworzył dla nich nowe produkcje. To bardzo dobry znak. Dlaczego? Cóż, Plepler uważany jest za osobę, która w znacznym stopniu pomogła HBO stać się tym, czym jest. To on pomógł uruchomić Grę o Tron czy Wielkie kłamstweka. To człowiek z talentem, który zna się na swojej pracy bardzo dobrze. Świetny nabytek dla Apple.

Apple TV+ inwestuje w wielkie nazwiska