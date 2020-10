PS5 będzie miało cały segment menu poświęcony rozrywce

Sony poinformowało wczoraj, że w nowym dashboardzie PS5, którego jeszcze na dobrą sprawę nie znamy, będzie wydzielony cały segment poświęcony mediom, czyli serwisom streamingowym. To jednak nie wszystko, bo już na starcie, czyli od 12 listopada, w tym segmencie znajdą się praktycznie wszystkie najważniejsze aplikacje VOD jakie mamy na świecie, na czele z Apple TV, Disney+, Netfliksem czy YouTubem. I aby jeszcze wygodniej było korzystać z konsoli jako z odtwarzacza multimediów, dostaniemy też dedykowany pilot, na którym są między innymi przyciski do sterowania głośnością, przełączania utworów czy uruchamiające konkretne usługi takie jak Disney+, Netflix, Spotify oraz YouTube.

Szczególnie istotny wydaje się też fakt, że na konsolach Sony pojawi się aplikacja Apple TV. I to nie tylko na PS5, ale również na PS4, które do tej pory nie miało dostępu do produkcji Apple. To kolejny ważny krok ze strony giganta z Cupertino, który niedawno wypuścił nawet aplikację na Android TV, choć póki co tylko na niektórych modelach telewizorów Sony. Integracja z serwisem Apple TV będzie całościowa, a więc po zalogowaniu się będziemy mieli dostęp zarówno do usługi subskrypcyjnej Apple TV+, jak i do filmów dostępnych w wypożyczalni. Jest to możliwe dlatego, że Sony i Apple dogadały się w sprawie prowizji od płatności.

Poza tym jak już wcześniej wspominałem, na PS5 dostępne będą aplikacje Disney+, Netflix, Spotify, Twitch, YouTube, Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock i wiele innych. Nie mamy póki co informacji o typowo polskich serwisach jak Player czy ipla, ale to pewnie tylko kwestia czasu. Co więcej według zapewnień Sony, Spotify będzie można słuchać w tle również podczas grania, więc jest to pełna i świetnie pomyślana integracja. Pozostało tylko poczekać do 19 listopada :-).