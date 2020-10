Najwyższy czas je odświeżyć. Na tę premierę czekam bardziej niż iPhone’y

Apple TV 6. generacji zostanie ogłoszone wraz z iPhone 12?

Warto pamiętać, że na tę chwilę o Apple TV 6. generacji wciąż mówimy w kategoriach plotek — ale tych w ostatnich miesiącach już trochę było. I najświeższe wydają się potwierdzać wszystkie wcześniejsze doniesienia — m.in. te o autorskim kontrolerze do gier. No bo właśnie: Apple TV 6. generacji miałoby być znacznie mocniejsze, na tyle, by udźwignąć wszystkie zmierzające do Apple Arcade produkcje. A tych trochę jest — są nawet takie, które rozmachem miałyby przypominać The Legend of Zelda: Breath of the Wild. To dobra wiadomość, bo obecny model sprzętu (napędzany czipem A10x Fusion) już delikatnie w kwestii wydajności przy grach nie wydala. Apple TV nowej generacji poza lepszymi podzespołami miałoby też doczekać się zupełnie nowego pilota. Nie jest też wykluczone, że gigant z Cupertino w tym segmencie również przygotuje dwa produkty: high-endowy oraz budżetowy — tak samo jak miało to miejsce w przypadku wersji SE smartfonów i zegarków.

Sam widzę w tym sporo plotek i życzeniowego myślenia. Plotkuje się, że o nowym Apple TV usłyszymy podczas ogłaszania rodziny smartfonów iPhone 12, ale nie jest wcale wykluczone, że do sklepów trafi ono dopiero w przyszłym roku. Jak będzie w praktyce — czas pokaże, ale faktem jest, że to jeden z tych produktów giganta który jak żaden inny potrzebuje odświeżenia. I nie mam tu wcale na myśli zupełnie nowej konstrukcji, a najzwyczajniej w świecie szybszy procesor i lepsze podzespoły. W końcu to ma być wygodniejsze i szybsze niż kilkuletni telewizor z Androidem, a nie na odwrót, prawda?

