Apple TV 6 z A14 Bionic i nowym pilotem

Apple TV ma swoich zwolenników i nie chodzi tu wcale o fakt, że to jeszcze do niedawna była jedyna przystawka, która dawała dostęp do produkcji filmowych w ramach abonamentu Apple TV+. Jednak obecna wersja ma już swoje lata i po prawdzie spodziewaliśmy się aktualizacji jeszcze w zeszłym roku. Ta jednak nie nadeszła, bo Apple skupiło się bardziej na swoich komputerach z procesorami ARM. I okazuje się, że czas oczekiwania na nowy model może jeszcze bardziej się wydłużyć.

Według popularnego konta LeaksApplePro, które ma mieszaną historię takich wycieków, na nowe Apple TV 6. generacji poczekamy jeszcze do listopada 2021 roku. Wynika to między innymi z faktu, że poza samym urządzeniem z wydajniejszym procesorem A14 Bionic, mamy dostać też całkiem nowego pilota (wielu posiadaczy ATV pewnie się ucieszy) oraz kontroler do gier. Już nie pierwszy raz w sieci pojawia się plotka, że nowe Apple TV pozwoli nam zagrać na dużym ekranie, ale wygląda na to, że budowa dobrego kontrolera wcale nie jest taka prosta.

Apple TV:

A14

Redesigned remote

4K

November 2021 — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) February 10, 2021

Nie wiadomo jednak, czy kontroler będzie integralną częścią zestawu Apple TV 6. Raczej będzie to opcjonalne rozwiązanie i miejmy nadzieje, że nie jedyne wspierane przez ATV. Na ten moment wiele więcej nie wiadomo, poza tym, że dostępne powinny być dwie wersje, z 64 GB i 128 GB wbudowanej pamięci. W czasach streamingu to chyba już bez większego znaczenia, chyba, że nagle namnoży nam się jeszcze więcej aplikacji VOD ;-).