Apple kombinuje przy Shazamie. Wyszło im to świetnie

Shazam to jedna z najbardziej popularnych aplikacji związanych z muzyką jaką można sobie wyobrazić. Dopracowywane od prawie 20 lat oprogramowanie świetnie odnalazło się na smartfonach i od praktycznie początku istnienia Apple Store i Google Play było synonimem rozpoznawania muzyki dla użytkowników. Sam nie zliczę ile razy dzięki Shazamowi zidentyfikowałem zespół lecący chociażby w radiu. Z powodu popularności tego programu, dwa lata temu wielu ludzi z niepokojem spoglądało na fakt przejęcia Shazama przez Apple. Zastanawiano się wtedy, czy korporacja nie uśmierci projektu by ulepszyć dzięki niemu np. funkcje Siri (tak jak to zrobili m.in. z Dark Sky). Tak się jednak nie stało i Shazam normalnie funkcjonował na Androidzie i iOS. Teraz jednak Apple w końcu zabrało się za porządki i nieco pozmieniało w Shazamie.

Shazam z nowym wyglądem i funkcjami

Apple postawiło na nowy design aplikacji. Wygląd programu zmodyfikowano w taki sposób, by był spójny z tym, jak wygląda najnowszy iOS. Zmianie uległ także sposób nawigowania po interfejsie w taki sposób, by odpowiadał temu z systemu operacyjnego – dodano m.in. przeglądanie historii wyszukiwania przeciągnięciem od dołu, a w polu wyszukiwarki dodano chociażby wykresy popularności dla poszczególnych numerów. Oprócz tego zmodyfikowano też poboczne funkcje Shazama. Poprawiono synchronizację ze Spotify i Apple Music oraz możliwość połączenia Shazama ze swoim kontem iCloud, dzięki czemu nie trzeba ponownie go konfigurować, jeżeli zmieniamy urządzenie.