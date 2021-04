Czy do 1 maja Apple zapłaci hakerom 50 mln dolarów okupu?

Apple ma czas do 1 maja – co dalej?

Hakerzy z REvil dali firmie czas na reakcję do 1 maja. Apple ma więc jeszcze niecały tydzień, by wpłacić na konto przestępców 50 mln dolarów. Jeżeli nie spełni tych żądań – dokumenty zostaną upublicznione. Wydawać by się mogło, że grupie bardziej opłacałoby się sprzedać je innym firmom i w ten sposób zarobić, jednak upublicznienie schematów i planów Apple to zagrywka raczej psychologiczna, pokazująca, że grupa naprawdę spełnia swoje groźby. Taki ruch z pewnością będzie głośny i kolejne ofiary przestępców będą dzięki temu bardziej skore do zapłaty.