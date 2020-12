Apple wyrzuca Qualcomm że swoich telefonów?

W pierwszych iPhone’ach, które mogą łączyć się z siecią 5 oczywiście zastosowano SoC Apple, ale modem łączności Amerykanie muszą już kupować. Wcześniej korzystali z technologii Intela, a w przypadku modemu 5G kupili go od innego rynkowego hegemona – Qualcommu. Dwie firmy podpisały 6 letnią umowę z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata w razie potrzeby. Wydawało się więc, że taka sytuacja odpowiada obu stronom. Jak się okazało – nie do końca tak jest. Bloombergowi udało się dotrzeć do przecieku, który z resztą został potwierdzony przez Johnego Srouji, SVP of hardware technologies w Apple.

This year, we kicked off the development of our first internal cellular modem which will enable another key strategic transition. Long-term strategic investments like these are a critical part of enabling our products and making sure we have a rich pipeline of innovative technologies for our future.