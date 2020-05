Apple popełnia błędy, które niegdyś Steve Jobs wypomniał konkurencji

Różnice względem klawiatury QuickType widoczne są gołym okiem, bowiem zamiast delikatnych kształtów i krągłości, mamy tutaj do czynienia z mnogością ostrych rogów i kątów prostych, a wolna przestrzeń jest w pełni zagospodarowana. Różni się również nieco układ klawiszy oraz rozmiar samej klawiatury. Ta surowość z pewnością może powodować drobne zniesmaczenie, jednak wynagradza to użytecznością, gdyż znacznie trudniej o popełnienie literówki, zwłaszcza podczas pisania jedną ręką.

Z tego powodu uważam, iż klawiatura z Windows Phone 8.1 oraz Windows 10 Mobile to najlepsza klawiatura ekranowa, jaka pojawiła się na urządzeniach mobilnych i wiem, iż nie jestem w tym przekonaniu odosobniony. Mobilny Windows stawiał na wygodę i intuicyjność, z czym Microsoft zdołał sobie poradzić. W efekcie pisząc na niej niemal zawsze trafiałem we właściwy klawisz, a błędy były rzadkością. W przypadku klawiatury QuickType, a także zamienników w postaci Gboard, SwiftKey, Hanx Writer i innych propozycji, częste literówki stały się dla mnie nieodłącznym elementem pisania. I niewiele zdaje się pomagać większa przekątna, ponieważ nawet na iPhone’ie 6,5″ popełniam znacznie więcej błędów niż na Lumiach 830 oraz 930, które mają przekątną 5″.

„And the problem is that they’re not so smart and they’re not so easy to use”

W trakcie prezentacji pierwszego iPhone’a, która odbyła się w 2007 roku Steve Jobs nie omieszkał nawiązać do urządzeń postrzeganych jako smartfony. Stwierdził wtedy, iż dostępne na ówczesnym rynku smartfony nie były ani inteligentne, ani łatwe w obsłudze. I w moim mniemaniu słowa te świetnie pasują do obecnych produktów Apple, firmy, której filozofia ma wielu zwolenników i równie liczne grono zagorzałych przeciwników.

Swoje spostrzeżenia względem iOS-a opisałem w niedawnym tekście, więc zamiast przytaczać podobne argumenty chciałbym spojrzeć na temat nieco szerzej.

Jest to istotne, więc powtórzmy to raz jeszcze – gdy osoby odpowiedzialne za wygląd zyskują decydujący głos, to cierpi użyteczność i wygoda. Zwłaszcza ostatni aspekt był wyraźnie podkreślany podczas prezentacji iOS-a, który miał być wygodnym i intuicyjnym systemem otwierającym przed użytkownikami nieznane dotąd możliwości. Niestety, jak pokazuje upływ lat, obrane pojęcie łatwości obsługi nie radzi sobie w zderzeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na użyteczne i wygodne rozwiązania. W efekcie iOS świetnie wpisuje się w słowa Jobsa, które wtedy skierowane były w stronę urządzeń innych producentów.

Początkowo iPhone podążał jasną drogą, gdzie wygoda i użyteczność grały pierwsze skrzypce. Sytuacja uległa zmianie wraz z chęcią dogonienia wizji promowanej przez producentów urządzeń z zielonym robotem na pokładzie oraz z oddaniem Jonathanowi Ive większego pola do popisu.

Urządzenia spod jego pióra promowały lekkość oraz cienkość, co pociągało za sobą szereg kompromisów, zwłaszcza w kontekście pojemności baterii. Z czasem dostrzegli to również użytkownicy, którym daleko było od zadowolenia z czasu pracy na pojedynczym ładowaniu modeli z ekranami 4,7”. Podobne kompromisy oraz priorytetyzowanie wyglądu widać również w przypadku systemu operacyjnego, który jest, cytując Jobsa „not so smart, and not so easy to use”.

Obecny iOS jest pełen widzialnych oraz niewidzialnych ścian oraz inwazyjnych i irytujących elementów. Pozwolę sobie opisać to nieco na około, bowiem poprzez analogię do Elementary OS (dystrybucji opartej na jądrze Linuksa), która wg mnie trafnie opisuje obecną ścieżkę Apple. Oczywiście ocenę trafności mojego nawiązania pozostawiam Waszej opinii. Jak już wspomniałem, Elementary OS jest popularną dystrybucją opartą na jądrze Linuksa. Często pojawia się w kontekście estetycznych, dobrze prezentujących się systemów operacyjnych. Jest to również świetny przykład systemu, który cierpi przez oddanie władzy w ręce zespołu artystów. Pogoń za pięknem i dążenie do odkrycia jego sekretów prowadzi do ogromnych kompromisów funkcjonalnych oraz straty na wygodzie obsługi. W efekcie użytkownik musi szukać zewnętrznego oprogramowania do naprawienia zaskakująco wręcz nietrafionych decyzji twórców, jak chociażby brak przycisków do minimalizacji oraz maksymalizacji okna programu.

Jednak pod pewnymi względami iOS jest całkiem intuicyjny, np. w kwestii folderów na pulpicie. W przypadku Androida układ ikon wewnątrz folderu jest inny na pulpicie i inny w samym folderze. Na iOS-ie taki problem nie występuje, ponieważ różnicą jest jedynie rozmiar samego folderu, cała reszta pozostaje bez zmian.