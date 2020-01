Nowy rekord w App Store – jednego dnia wydano miliony dolarów

Eddy Cue, przewodzący działom usług w Apple (a dokładnie pełniący rolę senior vice president of Internet Software and Services) przyznał, że 2019 był najlepszym rokiem w historii. Jest zdecydowanie zadowolony z tego, w jakim stylu Apple wkracza w kolejną dekadę i rzeczywiście powodów do zadowolenia ma co najmniej kilka. Jest nim przede wszystkim App Store, które jest jedną z najstarszych usług Apple (sklep uruchomiono w 2008 roku) i działa w 155 krajach na całym świecie. Od momentu startu App Store wygenerewało aż 155 miliardów dolarów dochodu dla deweloperów, natomiast w okresie pomiędzy Wigilią i Nowym Rokiem klienci sklepu wydali tam aż 1,42 miliardy dolarów – to wzrost o 16% względem poprzedniego roku. Tylko w Nowy Rok dokonano zakupów za 386 milionów dolarów, co jest nowym rekordem wydatków pojedynczego dnia w App Store.

