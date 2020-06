Apple TV+? 24,99 zł miesięcznie. Apple Music? 19,99 zł. Jeśli dodamy do tego Apple Arcade (24,99 zł), dodatkowe miejsce w chmurze iCloud (od 3,99 do 39,99 zł), czy niedostępne w Polsce Apple News to uzbiera się niezła sumka za dodatkowe usługi oferowane przez nadgryzione jabłko. Być może już wkrótce to się zmieni. A to za sprawą pakietów łączonych, które Apple ma oferować użytkownikom i które pozwolą zaoszczędzić nadmiernych wydatków.

O tym, że Apple myśli nad uruchomieniem pakietów łączonych swoich usług multimedialnych słyszymy od kilku lat. Jednak do tej pory nie mieliśmy żadnego oficjalnego sygnału, by firma chciała zaoferować swoim użytkownikom rozwiązania oparte na zniżkach, przy zakupie paczek składających się z kilku usług. Aż do teraz. W becie iOS 13.5.5 pojawiają się zapisy bundle offer i bundle subscription sugerujące, że już przy okazji najbliższej aktualizacji mogą zostać wprowadzone atrakcyjne oferty dla osób, które chciałyby skorzystać z dodatkowych usług w ramach pakietu łączonego.

Pakiety łączone usług Apple. Apple TV+ i Apple Music w jednym abonamencie? To może się udać



Łączone pakiety od Apple mogą okazać się kluczem do sukcesu — Apple TV+ (dla którego Apple chce jednak dokupić treści z zewnątrz) nie cieszy się dużą popularnością, podobnie jak Apple News, które dodatkowo ograniczone jest terytorialnie. Zaoferowanie nowych rozwiązań być może sprawi, że zainteresowanie obiema usługami wzrośnie, co w przyszłości przełoży się na dużo większy udział w rynku. Pytanie tylko, czy Apple nie zachowa tej nowości do premiery iOS 14 — ale to raczej nie powinno stanowić większego problemu z dostępnością. Kolejne przecieki potwierdzają, że wszystkie urządzenia wspierające iOS 13 otrzymają aktualizację do iOS 14 jeszcze w tym roku. W tym miesiącu powinniśmy poznać więcej szczegółów na temat samego systemu — zaprezentowany zostanie na tegorocznej odsłonie WWDC, która została w całości przeniesiona do sieci.

Pytanie też, jak chcą do tego podejść cenowo. Warto przypomnieć, że po starcie Apple TV+ firma zdecydowała się na nieodpłatne aktywowanie usługi studentom, którzy korzystali z Apple Music na specjalnych warunkach. Subskrypcja Apple Music dla studentów obejmuje też bezpłatny dostęp do Apple TV+. Zapisy regulaminu wskazują jednak, że oferta jest ograniczona czasowo i może zostać wycofana w dowolnej chwili. Bezpłatny dostęp do Apple TV+ skończy się, gdy użytkownik przestanie się do niego kwalifikować lub nie przedłuży subskrypcji Apple Music dla studentów. Skorzystać z niej mogą wyłącznie zweryfikowani studenci uczelni i nie obejmuje Chmury rodzinnej.