Apple się tłumaczy

Prawnicy z Cupertino z pewnością przygotują stosowną odpowiedź, gdzie będą próbowali się racjonalnie wytłumaczyć ze stawianych zarzutów, a próbkę mamy już w oświadczeniu prasowym. Apple podkreśla w nim, że użytkownicy Spotify na urządzeniach Apple w 99% płacą za usługę poza sklepem AppStore, a pozostały 1%, który korzysta z mechanizmu Apple generuje przychody poniżej 1 mln USD, co oznacze, że tak naprawde Spotify płaci prowizję w wysokości 15%. Firma podkreśla, że Spotify chce po prostu reklamować możliwość zakupu swoich usług poza sklepem AppStore, na co żaden właściciel takiego sklepu nie może sobie pozwolić. Poza tym według Apple ta prowizja jest po to aby utrzymać jakość i bezpieczeństwo aplikacji w sklepie i nie może być niższa.

Nie jestem przekonany czy takie argumenty trafią do Komisji Europejskiej. Tym bardziej, że skarga Spotify to nie jedyne prowadzone obecnie postępowanie. Podobne zarzuty sformułowała księgarnia Kobo, która też od zakupu ebooków na urządzeniach Apple musi płacić 30% prowizji, podczas gdy zakupy przez Apple Books nie są obciążone taką opłatą. Swoje do powiedzenia w tej kwestii ma też między innymi Epic, więc gigant z Cupertino będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Usługi to drugi pod względem przychodów segment działalności Apple, który przegrywa tylko ze sprzedażą smartfonów iPhone, jest więc to ważne źródło zysków. Apple może chwalić się, że 98% deweloperów, którzy zarabiają poniżej 1 mln USD rocznie na sprzedaży swoich aplikacji płaci tylko 15% prowizji, ale nie wspomina, że w sumie jest to mniej niż 5% całych przychodów generowanych przez prowizje…

Ta sprawa z pewnością będzie miała swój ciąg dalszy.