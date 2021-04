Teraz można odblokować iPhone zegarkiem – i może to okazać się niebezpieczne

Wczorajsza aktualizacja oprogramowania Apple przyniosła cały zestaw nowości. Najważniejszą jednak pozostaje nowy sposób odblokowywania urządzenia skrojony na czas pandemii. Użytkownicy którzy mają Apple Watch mogą aktywować funkcję pozwalającą na automatyczne odblokowanie zamaskowanej twarzy, jeżeli zegarek jest w pobliżu. Co oznacza w pobliżu? Prawdopodobnie nawet kilka metrów — zakładam że działa to dokładnie na tej samej zasadzie, co odblokowywanie komputera — czasem po tym jak otrzymam powiadomienie i się „obudzi”, automatycznie potrafi odblokować się z drugiego końca pokoju. W internecie naczytałem się obrony tego rozwiązania — że to nie jest tak, że pierwsza lepsza osoba będzie mogła odblokować smartfon. Sprawdziłem to dzisiaj – nie jest to prawda. Przetestowałem tę funkcję na dwóch zamaskowanych osobach, obie bez problemu odblokowały mojego iPhone’a, gdy byłem w pobliżu… a oni mieli na twarzy maski.