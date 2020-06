Apple News to jednak niewypał? Dyrektor New York Times mówi, dlaczego gazeta wycofała się z platformy

Wychodzi na to, że tradycyjne media wciąż jeszcze nie odnalazły się w skomplikowanej dla nich cyfrowej rzeczywistości. Jednym z (jakby się wydawać mogło) dobrych rozwiązań było wejście w partnerstwo z firmami takimi jak Google czy Apple. W ramach Apple News czytelnicy dostają bowiem spersonalizowane newsy z szeregu interesujących ich mediów. Dla redakcji oznacza to ruch, dla czytelników – wygodny sposób na zapoznawanie się z treściami swoich ulubionych tytułów, a twórcy aplikacji zarabiają na prowizjach np. za subskrypcję. Sytuacja z gatunku win – win – win? No nie do końca. Po latach z uczestnictwa w Apple News rezygnuje jedna z największych amerykańskich gazet – New York Times. Dlaczego?

Apple nie traktuje wydawnictw fair – twierdzi New York Times

Wczoraj przedstawiciel gazety ogłosił, że ze względu na to, iż Apple nie pozwala NYT działać tak, jak się do wydawnictwu podoba, kończy ono współpracę z Apple News.

Podstawą zdrowej współpracy między The Times a platformami jest odsyłanie czytelników czytelników bezpośrednio do naszych czasopism, gdzie mamy kontrolę nad tym, jak prezentowane są nasze treści, jak prowadzone są interakcje z naszymi czytelnikami i gdzie obowiązują nasze zasady biznesowe

– COO New York Times Meredith Kopit Levien

Co tak naprawdę stoi za tym stwierdzeniem – ciężko powiedzieć. W kuluarach mówi się, że kością niezgody pomiędzy firmami był fakt, że dochody NYT w dużej mierze opierają się na subskrypcjach. Jeżeli natomiast czytelnicy kupili subskrypcję za pośrednictwem Apple News (co wymusza Apple), to firma od każdego zakupu potrąca sobie 30 proc. prowizji i jest to zysk, z którego stratą NYT nie mógł się pogodzić, będąc przyzwyczajonym do zgarniania „całej puli”. Ktoś w New York Times najwyraźniej policzył, że bardziej im się opłaca działać poza systemem. Powstaje więc pytanie.