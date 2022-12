Na gigantach branży tech spoczywa odpowiedzialność za ochronę nieletnich w sieci. Raport australijskiego regulatora pokazuje, że większość z nich nie poczuwa się do obowiązku.

Microsoft i Apple posiadają szeroką gamę usług i narzędzi, które stały się obiektem podejrzeń australijskiego regulatora. W toku przeprowadzonej analizy okazało się, że obie korporacje nie stosują mechanizmów wykrywających wykorzystywanie seksualne dzieci. I co ciekawe, nie wydają się tym szczególnie przejęte.

Bezpieczeństwo nieletnich w sieci międzynarodowym priorytetem

Zarówno w Europie jak i za oceanem wiele mówi się ostatnio o zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci w Internecie. W maju Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie, które upoważniłoby dostawców komunikatorów do przeszukiwania prywatnej korespondencji w celu wykrywania pedofilii. W UK wciąż trwają rozmowy nad projektem „legal, but harmful”, czyli ustawy zmuszającej gigantów Big Tech do usuwania z mediów społecznościowych legalnych, ale obraźliwych treści, takich jak niebezpieczne materiały promujące wyidealizowaną sylwetkę, wpędzające nastolatki w problemy z samooceną.

Podobne działania prowadzone są w Australii przez komisję ds. e-bezpieczeństwa, czyli organ, który powstał w celu ochrony użytkowników Internetu. W ramach nowych uprawnień ma on teraz możliwość wyciągania od gigantów technologicznych informacji o metodach i narzędziach, które firmy takie jak Microsoft czy Apple stosują w celu powstrzymywania seksualnego wykorzystywania dzieci. Wyniki dochodzenia okazały się dla regulatora zaskakujące, bo obie korporacje nie stosują żadnych technologii.

Ponad pół miliona kary za brak odpowiedzi na wezwanie

Regulator wziął pod lupę szereg usług przechowywania treści w chmurze, dostarczanych przez Microsoft i Apple, takich jak iCloud czy OneDrive. Australijski organ chciał sprawdzić, czy firmy proaktywnie monitorują bazy pod kątem potencjalnych oznak treści pedofilskich. Podobny los spotkał komunikatory do organizowania transmisji na żywo, takich jak Skype, Teams czy FaceTime.

Z raportu wynika, że w obu przypadkach nie ma mowy o żadnych zabezpieczeniach technologicznych, do czego Apple i Microsoft otwarcie się przyznają. Komisarz Julie Inman Grant przekazała, że inni giganci, tacy jak Meta czy Snapchat, także otrzymali prośby o przedstawienie swoich narzędzi ochrony i choć ich postawa była bardziej proaktywna, to luki wciąż występują, budząc obawy o bezpieczeństwo nieletnich.

„Odpowiedzi były „niepokojące” i budziły obawy dotyczące „wyraźnie nieodpowiedniego i niespójnego wykorzystania powszechnie dostępnej technologii do wykrywania materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci” – Julie Inman Grant

Według regulatora Microsoft i Apple nawet nie próbują wykrywać treści pedofilskich. Co ciekawe Microsoft posiada takie narzędzia, stworzone na zlecenie organów ścigania, ale firma nie używa oprogramowania do prześwietlania własnych usług. Rzecznik giganta przekazał zaś, że Microsoft podejmuje wszelkie działania mające na celu zwalczanie rozpowszechniania w sieci materiałów przedstawiających nadużycia seksualne wobec najmłodszych, ale z uwagi na dynamicznie zmieniającą się technologię i metody cyberprzestępców, narzędzia firmy stale ewoluują i są modyfikowane na bieżąco.

Apple przestało przeszukiwać iCloud po interwencji ze strony piewców ochrony prywatności, co według Julie Inman Grant dużym krokiem wstecz, zwłaszcza biorąc pod uwagę odpowiedzialność korporacji, która wyjątkowo dużo mówi o bezpieczeństwie urządzeń i usług Apple.

Raport został przesłany do organów rządowych, które w oczekiwaniu Inman Grant mają naciskać na przedstawicieli Big Tech, w celu wprowadzenia zabezpieczeń, oczekiwanych przez regulatora. Mniejsze podmioty technologiczne także mogą spodziewać się prośby o wyspowiadanie się ze swoich mechanizmów, a odmowa udostępnienia danych będzie się wiązać z grzywną na poziomie 550 tysięcy dolarów dziennie.

