Apple pomoże menadżerom haseł dostosowywać się do wymagań portali internetowych

Zdarza wam się korzystać z menadżerów haseł? Taki na przykład Pęk kluczy jest bardzo przydatną funkcją dla posiadaczy urządzeń od Apple. Pozwala na wygodne zapamiętywanie i synchronizację haseł. Wspomniana apka jak i jej odpowiedniki posiadają również funkcję generowania nowych haseł, gdy użytkownik zakłada nowe konto w jakiejś usłudze. Dzięki temu może cieszyć się porządnym zabezpieczeniem opartym na skomplikowanym ciągu liter, cyfr i znaków specjalnych. Do tej pory zdarzało się jednak, że apki zawodziły, ponieważ… przekombinowywały. Wiele serwisów ma swoje wymagania dotyczące haseł. Chcą mieć konkretną długość lub konkretne znaki w treści. Aplikacje często to ignorowały, tworząc świetne hasła, ale niepasujące do wytycznych serwisów. Teraz ma się to zmienić.

Apple pomoże twórcom aplikacji do zarządzania hasłami

Nowy projekt typu open source od Apple ma pomóc programistom menadżerów haseł przy tworzeniu silnych haseł zgodnych z wymaganiami witryn internetowych. Password Manager Resources umożliwia integrację specyficznych dla danej witryny wymagań stosowanych przez menedżera haseł Pęk kluczy w celu generowania silnych, unikalnych haseł. Apple przygotowało zestawy zaleceń stosowanych przez przeróżne portale względem używanych na nich haseł. Ułatwi to deweloperom tworzenie skutecznych narzędzi, do których będą mogli wprowadzać również własne informacje.

Apple ma najwierniejszych konsumentów? Bzdura, prawdziwą religię zbudował sobie…

Inicjatywa jest też zachętą dla serwisów internetowych do tworzenia bardziej jednolitych standardów tworzenia haseł, co ułatwiłoby funkcjonowanie menadżerom haseł. Aplikacje stałyby się dużo skuteczniejsze, a użytkownicy byliby dużo bezpieczniejsi. Samo narzędzie zostało udostępnione na GitHub, aby swobodnie mógł je pobrać i przetestować każdy, kto tylko będzie nim zainteresowany.

Taki iPhone 13 spodoba się wszystkim. Z zakupem nowego telefonu czekam do 2021 roku

Używanie odpowiednio skomplikowanych haseł jest bardzo istotne i wiemy to nie od dziś. Dzięki temu nasze konta i dane na nich są bezpieczniejsze. Kilka dni temu pisałam o badaniu, z którego wynika, że wciąż zbyt lekko podchodzimy do poziomu skomplikowania naszych haseł. Decydujemy się na proste ciągi znaków i nie zauważamy, kiedy jakieś hasła z danej witryny wyciekają. Często też stosujemy jedno hasło do bardzo wielu portali – wpisując to samo zarówno na mejlu, Facebooku, w banku jak i w grach przeglądarkowych. To nie jest dobra praktyka i starajmy się od niej powoli odchodzić.

Źródło: TechRadar