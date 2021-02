Macbook Air może być wydajniejszy niż Macbook Pro. Ale nie chcecie, żeby był

Jeżeli ktoś kiedykolwiek używał wydajnego laptopa, ten zapewne wie, jak trudno jest utrzymać go w trybie wysokiej wydajności przez dłuższy czas. Małą obudowa, w przeciwieństwie do tej z komputera stacjonarnego, nie jest w stanie zazwyczaj pomieścić wystarczająco dużego radiatora i odpowiednio wydajnych wentylatorów, aby utrzymać temperatury CPU i GPU w ryzach, przez co te wpadają w throttling. Wiąże się to też oczywiście z bardzo głośną pracą samej maszyny. Bardzo dobry przykład mało wydajnego chłodzenia mogliśmy zaobserwować chociażby w Macbooku Pro 2018 z procesorem i9, którego komfortowo można było używać dopiero po wsadzeniu do lodówki. Ostatnio Apple przeszło na dużo bardziej wydajne energetycznie (i wydajniejsze ogółem) SoC Apple M1 w najnowszych modelach Air i Pro. Nie znaczy to jednak, że tam również nie występują problemy z throttlingiem.

Macbook Air – jak sprawić, by przebił wydajnością model Pro?

Warto pamiętać, że zarówno model Air, jak i Pro posiadają dokładnie to samo SoC – M1. Dlaczego więc Air jest mniej wydajny? Ano dlatego, że Apple system z aktywnym obiegiem powietrza zdecydowało się zamontować tylko w modelu Pro, pozostawiając model Air z chłodzeniem pasywnym, które wykorzystuje masę samego radiatora do pochłaniania ciepła. Metalowy element chłodzący jednak dosyć szybko osiąga swoją graniczną temperaturę ciepła, którą może przyjąć, przez co procesor musi obniżyć swoje taktowanie. Przez to właśnie przy dłuższym obciążeniu model Air jest zdecydowanie wolniejszy od Pro. A co, jeżeli nie musiałoby tak być?

Linus z kanału LTT wrzucił ostatnio do sieci materiał z bardzo ciekawym spostrzeżeniem. Żeby zmieścić się w regulacjach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej odnośnie maksymalnej temperatury generowanej przez laptop, Apple odizolowało radiator od metalowej obudowy. Co jednak stałoby się, gdyby usunąć wspomniane zabezpieczenie i w jego miejsce włożyć jego przeciwieństwo, czyli pada termoprzewodzącego? Wtedy obudowa mogłaby jeszcze efektywniej rozprowadzać ciepło, pozwalając procesorowi dłużej pozostać na pełnych obrotach. Jak się okazuje – tak właśnie jest. Po zastąpieniu tego elementu wydajność Macbooka Air znacznie się poprawiła, a niektórych przypadkach – nawet przebiła tą z Macbooka Pro.