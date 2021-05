Lepiej polubcie się z kolorami iMaców. Następne Macbooki Apple również zrobi kolorowe

Ze wszystkich premier, jakie zobaczyliśmy na konferencji Spring Loaded 2021, najwięcej kontrowersji wzbudziła nowa generacja iMaców. Komputery dostały spodziewany upgrade do SoC Apple M1, ale wraz z nim Apple podjęło wiele decyzji dotyczących designu, z czego niektórych nie rozumiem do dziś. Jednak chyb najwięcej dyskusji wzbudziły nowe kolory iMaców, które miały nawiązywać chyba do modeli z przełomu tysiąclecia, kiedy to komputery Apple w półprzezroczystych obudowach podbiły rynek. Dziś jednak całkiem sporo osób uważa, że jedynym słusznym wyborem z nowej palety kolorów jest klasyczny szary, a pozostałe iMaci wyglądają jak sprzęt dla dziecka. Dla tych osób mam złe wieści – tegoroczne Macbooki również będą kolorowe.

Apple stawia na kolory w nowych Macbookach

Przeciek pochodzi od osoby, która bardzo często dostarcza informacji o nowych produktach Apple, czyli Jona Prossera. Twierdzi on, że Apple zamierza zastosować w Macbookach te same kolory, które widzieliśmy w iMacach i że powstał już prototyp niebieskiego laptopa. Wychodzi więc na to, że tak samo jak w przypadku iPhone’ów, Apple stawia na rozbudowane warianty kolorystyczne swoich urządzeń i zamierza złamać dominację szarości w swoim portfolio.