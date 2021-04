Kupowanie nowego Macbooka nie ma teraz sensu – następca M1 już jest w masowej produkcji

Powstaje pytanie – w jakich urządzeniach możemy spodziewać się nowego procesora. To, co Apple pokazuje podczas swoich konferencji zazwyczaj jest trzymane w tajemnicy do samego końca (choć plotki i przecieki oczywiście się pojawiają). Jednak chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli w pierwszej kolejności M2 pojawi się tam, gdzie M1 – w Macbookach Pro i Air. I szczerze? Jeżeli ktoś planował kupno któregoś z zaprezentowanych w 2020 r. modeli, myślę, że warto wziąć w tym względzie na wstrzymanie. Tak, czip M1 jest imponujący, ale trzeba pamiętać, że jest pierwsza generacja. Apple jak każda inna firma uczy się, co w takim przypadku działa, a co niekoniecznie. Warto chociażby zobaczyć, jak wyglądała ewolucja pierwszych iPhone’ów czy iPodów. Jestem zdania, że wiele kwestii w M1 zostało zaprojektowanych z dużym marginesem bezpieczeństwa i dopiero M2 pokaże, na co stać architekturę ARM w przypadku laptopów.

