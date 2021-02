Na początku stycznia informowaliśmy Was, że Apple najprawdopodobniej już w marcu zaprezentuje nową linię MacBooków napędzanych ulepszonymi układami M1. Obecna generacja M1 z procesorami to 8 rdzeni CPU oraz, w zależności od modelu, 7-8 rdzeni GPU. Takie połączenie sprawia, że komputery MacBook Pro i MacBook Air zaprezentowane jesienią 2020 r. działają bardzo dobrze i uzyskują fenomenalne wyniki w testach. Pierwsze wersje sprzętów z nową architekturą to niestety też problemy — czy to z zewnętrznymi monitorami, uszkodzeniami związanymi z korzystaniem z zewnętrznych HUB-ów USB-C, a nawet zawieszaniem dostępu poprzez błędne działanie wygaszacza ekranu (choć w tym przypadku to prędzej wina macOS). Oby przyszłe modele nie miały podobnych problemów. Co prawda najnowsze plotki mówią o tym, że premiera nowych wersji może odbyć się nieco później, ale warto poczekać — oferować będą dużo więcej niż obecne MacBooki M1.

12 rdzeni CPU w Apple M1X niemal pewne. Nowe MacBooki mogą być prawdziwymi bestiami

Do sieci trafiła rzekoma specyfikacja nowego układu Apple M1X, który będzie napędzał przyszłe komputery Mac. Najprawdopodobniej trafią one do MacBooków Pro i stacjonarnych Maców Pro. Tak jak wspominaliśmy w zeszłym miesiącu, wyposażony ma być on w 12-rdzeniowy procesor. Ma być taktowany na maksymalnym poziomie 3,2 GHz ze wsparciem do 32 GB pamieci RAM i, podobnie jak jego poprzednik, korzysta z mniejszej litografii (5 nm). Jeśli wierzyć doniesieniom serwisu CPU Monkey, który opublikował specyfikację nowego układu, od strony graficznej M1X ma oferować 16-rdzeni z 16 GB pamięci — obecnie w M1 znajdziecie 8-rdzeniowe GPU. Dwukrotny przeskok i prawdopodobne wsparcie dla zewnętrznych kart graficznych pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie Maca na wielu płaszczyznach.

Apple M1X trafi do MacBooków Pro i iMaców. Po cichu liczę, że firma zdecyduje się na porzucenie 13-calowego modelu na rzecz 14-calowego komputera. Podobny los spotkał 15-calowe MacBooki, które obecnie dostępne są w wersji 16 cali przy zachowaniu niemal identycznych rozmiarów. Do Maców Pro trafi zapewne jeszcze mocniejszy układ. W sieci pojawiają się plotki, że przygotowywany z myślą o komputerach stacjonarnych układ oferować może 16, a nawet 32 rdzenie procesora.

Kiedy Apple zdecyduje się na prezentację nowych komputerów? Mówiło się, że będzie to w marcu. Najnowsze informacje sugerują, że MacBooki Pro z układem Apple M1X trafią do sklepów najwcześniej w drugim kwartale 2021 r. Czy to oznacza, że zostaną zapowiedziane dopiero na tegorocznym WWDC? Czas pokaże.