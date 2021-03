Apple jeszcze bardziej odjedzie konkurencji. Dla Intela to ostatni dzwonek

O ile w przypadku smartfonów różnica pomiędzy topowym Snapdragonem a procesorem z serii A nie jest aż tak widoczna (w codziennym użytkowaniu nie jest widoczna wcale), to w przypadku komputerów (szczególnie laptopów) nowe SoC od Apple może jeszcze bardziej powiększyć przepaść, jaką zrobiło M1. Niedługo minie pół roku od debiutu tego procesora, a na horyzoncie nie widać żadnej odpowiedzi intela. Słyszeliśmy co prawda o 20 mld inwestycji, mającej na dobre wprowadzić intela w rynek ARM, ale do momentu, w którym pierwszy konkurencyjny procesor zjedzie z linii produkcyjnej, Apple będzie już kilka generacji do przodu. Dla intela jest więc to ostatni dzwonek, jeżeli jego produkty mają być konkurencyjne w krajobrazie, w którym coraz więcej osób dostrzega potencjał ARM.

