„Na zdrowie!” z Apple. Konkurencja to już ma, ale oni robią to „najlepiej”

Wróćmy jednak do zdrowia według Apple. Rynek to już ma, ale Apple potrafi to najlepiej sprzedać

Nie sztuką jest stworzyć pewne rozwiązanie w kontekście oprogramowania, czy sprzętu. Sztuką jest to również odpowiednio sprzedać. To, że Apple wie jak sprzedawać swoje produkty efektywnie – wiemy od dawna. Apple nie musi być innowacyjne, obiektywnie najlepsze. Ale najlepiej to sprzeda. Pośrednio, to również efekt tego, że ten producent może się poszczycić naprawdę przywiązanymi do marki klientami. I ci są na tyle lojalni, że nowe urządzenia zostaną wyprzedane na pniu. Jestem tego pewien.

Ale urządzenia to jedno, funkcje to drugie. Spójrzmy na sensor mierzący nasycenie krwi tlenem. Nawet, nie bardzo zaglądając do przewidywań przedkonferencyjnych, analiz oraz przecieków, pewien byłem, że Apple „wyskoczy” z takim rozwiązaniem. Po pierwsze – jest to po prostu „fajne”. Po drugie – przydatne, uwierzcie. Po trzecie – konkurencja już to ma. Takie rozwiązanie wdrożył u siebie już Garmin, Fitbit i działa to naprawdę dobrze. Użytkownicy przywiązani do zegarków tych firm są niezwykle zadowoleni. Ale nie oszukujmy się – Fitbit i Garmin nie są aż tak „mainstreamowi” jak Apple.

Apple ubiera sensor pozwalający na mierzenie saturacji w swoje szaty i wskazuje na obszary, w których się sprawdzi. Nie obyło się do nawiązania do choroby COVID-19, która od samego początku była opisywana jako taka, która w bardzo istotny sposób wpływa na ten parametr życiowy. Na podstawie odczytów z pulsoksymetrów lekarze nie tylko ordynowali podłączenie do respiratora, ale nawet prognozowali (biorąc pod uwagę również inne czynniki, m. in. ciśnienie tętnicze krwi), czy konkretny pacjent będzie musiał skorzystać z wentylacji mechanicznej.

Astmatycy oraz osoby obciążone chorobami serca również ucieszą się z nowego sensora. W powiązaniu z funkcją EKG dostępną już od dawna w Apple Watchach, będzie to bardzo ciekawa forma monitorowania swojego zdrowia. Z takich danych skorzystają jednak nie tylko użytkownicy, ale również lekarze, którzy będą mogli podejrzeć, jaką saturację miał w nocy konkretny pacjent. Po co? Żeby stwierdzić na przykład, czy kolejną przypadłością współistniejącą nie jest np. bezdech senny, który powoduje istotne spadki nasycenia krwi tlenem.