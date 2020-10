Konferencja Apple w listopadzie. To na niej mamy dostać najbardziej wyczekiwane nowości!

Nowe iPhone’y oficjalnie zobaczymy już w najbliższy wtorek — to właśnie wtedy odbędzie się konferencja Apple na której gigant odsłoni karty i będzie można spokojnie plotkować o modelach, które nadejdą w 2021. Ale choć nowe smartfony Apple zawsze budzą od groma emocji, warto mieć na uwadze, że na tym jeszcze nie koniec atrakcji które w tym roku przygotowuje dla nas Apple. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami: jeszcze tej jesieni do sprzedaży mają trafić nowe komputery bez układów Intela. Napędzać będą je autorskie układy ARM — i jednym z pierwszych takich komputerów ma być 13-calowy Macbook Pro, informuje doskonale znany wszystkim tropicielom Apple’owskich nowości analityk Ming-Chi Kuo.

Na listopadowej konferencji Apple ma oficjalnie zaprezentować komputery z ARM

Według Marka Gurmana Apple ma przygotowywać trzeci miesiąc z rzędu konferencję, czy może raczej — prezentację. I to właśnie na niej wszyscy mają po raz pierwszy zobaczyć nową generację komputerów od Apple. Jeżeli te informacje się potwierdzą — to będzie pierwszy raz, kiedy gigant z Cupertino miesiąc po miesiącu serwował nowe premiery produktowe. Ciekawe, że akurat w tak niezwykle trudnym dla wielu roku, jak 2020 — no ale nie ma się co oszukiwać. Akcjonariusze spodziewają się pieniędzy, a raczej nikt nie ma wątpliwości, że nowa linia komputerów Apple będzie hitem. To pierwsza tak duża zmiana od kilkunastu lat.

