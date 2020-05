Apple wyśrubuje sprzedaż AirPodsów – nowy iPhone bez słuchawek w pudełku

Apple pozbyło się złącza, a teraz pozbędzie się słuchawek?

„Odwaga” – tak Apple tłumaczyło swoją decyzję usunięcia złącza słuchawkowego 3,5 mm jack w iPhonie 7. Od tamtej pory z telefonem w pudełku znajdowały się albo klasyczne słuchawki z tą wtyczką i przejściówką, albo nowe EarPodsy zakończone złączem Lightning. To budzi wiele problemów, bo słuchawki stały się kompatybilne tylko z wybranymi urządzeniami Apple – nie podłączymy ich do MacBooka czy iPada Pro, które dysponują tylko portami USB-C. Sam od lat stosuję pierwotne rozwiązanie, czyli słuchawki ze złączem jack i przejściówkę na Lightning – w razie potrzeby mogą podłączyć je do innych smartfonów, tabletów i komputerów.

Jednocześnie, Apple wprowadziło na rynek zupełnie inną propozycję, czyli słuchawki bezprzewodowe AirPods. Początkowo wyśmiewane za swój wygląd, a także etui przypominające opakowanie na nici dentystyczne, stały się produktem dyktującym trendy w branży. Każdy inny producent rozszerzył ofertę o słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, a AirPodsy sprzedają się cały czas rewelacyjnie. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zaprezentowano drugą generację podstawowego modelu, etui wspierające ładowanie bezprzewodowe oraz niemal dwukrotnie droższe AirPods Pro. Te ostatnie są słuchawkami dokanałowymi (dlatego trudno mi jest się do nich przekonać) oraz oferują wyciszanie otoczenia, które sprawdza się zaskakująco dobrze.