Kolejny IPhone SE rzekomo już w tym roku. Moim zdaniem to nieco za wcześnie

Po pierwsze – poprzedni SE nie ma jeszcze roku

Poprawcie mnie, jeżeli moje rozumowanie jest niesłuszne, ale iPhone SE kierowany jest do nieco innej grupy klientów, a mianowicie do osób, które nie wymieniają telefonu co roku czy co dwa bo zwyczajnie nie mają na to środków. Jest kierowany do konsumentów, kórzy chcieliby wejść w ekosystem Apple i nie mają poczucia, że muszą mieć najnowszy zestaw aparatów czy najszybsze ładowanie. Dlatego jestem zdania, że wszyscy, którzy mieli kupić takiego iPhone’a, bądź też wymienić swojego poprzedniego na model SE, już to zrobili. Wypuszczenie bardzo podobnego urządzenia, ale rok później może nie spotkać się z takim zapotrzebowaniem, bo to zostało zaspokojone przez poprzedni model.

Po drugie – Apple nie będzie chciało zmieniać swojego wizerunku

Produkty takie jak kółka do komputera czy statyw na monitor za 999 dolarów, pomimo tego, że są obiektem drwin, służą bardzo konkretnemu celowi. Apple chce pozycjonować się jako marka premium, po to, by ludzie myśleli o ich produktach w konkretny sposób. Dzięki temu, przynajmniej w świadomości niektórych konsumentów, wysokie ceny innych produktów są uzasadnione. W tym kontekście iPhone SE jest „okazją”, pewnym odskokiem od standardu. Jeżeli kolejny model pojawiłby się już 12 miesięcy później (bądź też stałby się częścią corocznego cyklu wydawniczego) Apple jasno pokazałoby, że można oferować tę samą jakość za mniej, samo zaprzeczając budowanemu wizerunkowi, podcinając tym samym uzasadnienie dla wysokich cen regularnych iPhone’ów.