PostmarketOS opisana jest przez twórców jako „prawdziwa dystrybucja Linuxa dla telefonów i innych urządzeń mobilnych”. Autorzy od razu jednak informują, że to wersja alpha i na większości telefonów nie działa mechanizm dzwonienia. Dystrybucja działa już na około 150 urządzeniach, w tym na Google Nexus 5, Nokia N900, HTC Desire, HTC One M8, Motorola Moto G6, OnePlus 6, czy Samsung Galaxy Note 4. Projekt wystartował 6 maja 2017 roku, a kod darmowy kod źródłowy udostępniono na GitLabie. PostmarketOS ma w założeniu zapewnić smartfonów 10-letni cykl życia.

Po miesiącach wytężonej pracy to właśnie tę dystrybucję Linux udało się uruchomić na iPhonie 7. Za projekt odpowiedzialni są programiści z Corellium/Project Sandcastle. Szczęśliwiec, któremu się to udało wyjaśnia wszystko na swoim blogu. Nie jest to jeszcze w pełni działający system, póki co udało się przetransferować obrazy jądra i przede wszystkim zbootować na telefonie system. Na blogu wyjaśniono też cały proces, który należy zacząć od przygotowania podstawowego obrazu PostmarketOS. Przy budowaniu jądra niezbędne są przygotowane przez Corellium łatki dla iPhone 7- jak możecie się domyślić telefon musi najpierw zaliczyć jailbreak. Na razie system nie został jeszcze w pełni uruchomiony, ale po zaliczeniu tego etapu i zbootowaniu PostmarketOS jest więcej niż pewne, że jeśli prace będą dalej konturowane, reszta powinna pójść już gładko. A to też otwarcie drogi dla innych dystrybucji Linuksa na urządzeniach od Apple.

Oczywiście na chwilę obecną traktujmy to raczej jako ciekawostkę i sztukę dla sztuki. Jeśli jednak koniecznie chcecie mieć smartfona z systemem Linux, to jakiś czas temu pisałem o bardo ciekawym urządzeniu Cosmo Comunicator, które nie tylko oferuje menu wyboru systemu operacyjnego – Debian i Android, ale również jest niewielkie i posiada fizyczną klawiaturę. Udowodniło jednocześnie, że ludzie są zainteresowani systemem Linux na smartfonach, na zbiórce społecznościowej udało się na ten sprzęt pozyskać aż 2,1 miliona dolarów wsparcia od fanów pomysłu.

