Z jednej strony to zrozumiałe, bo prowadzi do obniżenia kosztów produkcji i projektu smartfona. iPhone 12 Pro może powstawać na tej samej linii produkcyjnej co standardowy model. Z drugiej strony taka pogoń w celu obniżenia kosztów widoczna jest też w innych aspektach. Apple prawdopodobnie chciało sobie odbić fakt, że musiało zainwestować w modem 5G od Qualcomma (X55), który nie tylko dodatkowo kosztuje, ale też zajmuje dodatkowe miejsce na PCB. I z tego właśnie powodu nowe modele mają mniejszą baterię o pojemności 10,78 Wh. W iPhone 11 było to 11,91 Wh, a w 11 Pro 11,67 Wh, czyli o około 10% więcej.