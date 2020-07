Patent złożony przez firmę ujawnił, że firma z Cupertino dąży do bardziej naturalnej interakcji – jeżeli widzimy przycisk wyświetlony np. na blacie, to Apple chce, by jego dotknięcie w przestrzeni powodowało jego aktywację. Nie wiem czy wam też, ale mi taka informacja od razu skojarzyła się z Tonym Starkiem i wyświetlanymi w przestrzeni interfejsami jego komputerów. Takie podejście do rozszerzonej rzeczywistości faktycznie może zmienić nasz sposób korzystania z komputerów, ponieważ do wykonywania różnych zadań, w zależności od programu moglibyśmy zaaranżować dowolną przestrzeń. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że rozwiązanie takie mogłoby się sprawdzić zarówno w sferze biznesowej (nie musisz nosić laptopa – jeżeli chcesz napisać tekst klawiatura i dokument wyświetlą ci się na stole), przemysłowej (kontrola maszyn) czy hobbystycznej (np. rysowanie). Finalna liczba zastosowań zależy od tego, jak dobrze Apple Glass będzie reagowało na fizyczne dotknięcie wirtualnego przycisku. I tu pojawiają się schody.

Nie od razu Apple Glass zbudowano

Podstawowym problemem, przed którym stoi firma, jest wykrycie kolizji dwóch obiektów w przestrzeni. Innymi słowy – komputer w okularach może mieć duży problem ze stwierdzeniem, czy dany wirtualny przycisk został faktycznie użyty, czy tylko przesunęliśmy nad nim dłonią. Jeżeli Apple Glass ma mieć jakiekolwiek zastosowanie praktyczne, problem ten musi koniecznie zostać rozwiązany. Niestety, rozwiązanie proponowane przez Daniela Kurza, pomysłodawcy tego patentu, nie napawa optymizmem co do swojej skuteczności. Według niego całość ma bowiem opierać się na kamerze termowizyjnej, która wykrywałaby delikatne zmiany temperatury w miejscu, które dotknęliśmy. Jeżeli miejsce w którym pojawia się ślad cieplny korespondowałoby z tym, w którym jest wyświetlany wirtualny przycisk, oznaczałoby to, że został on wciśnięty.