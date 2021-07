Użytkownicy Apple pokazali Facebookowi, gdzie mają jego śledzenie. W siedzibie portalu panika

Oznacza to, że Facebook (i w tym kontekście – także inne social media utrzymujące się z reklam) ma duży problem, ponieważ nie mając danych na sprzedaż jego model biznesowy może poważnie ucierpieć. Oczywiście, Facebook chce temu przeciwdziałać. Z jednej strony podobno opracowuje inny model mierzenia efektywności reklam, a z drugiej – stara się wykonać marketingowy odpowiednik stanięcia na rzęsach, by przekonać ludzi do tego, by wszystko zostało po staremu, posuwają się nawet do stwierdzenia, że „prywatność i personalizowane reklamy mogą koegzystować”.

Nie wiem, jak wy, ale ja kibicuję, by Faceobokowi się jednak nie udało i żeby w tym aspekcie w końcu zaszły jakieś zmiany

