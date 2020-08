Oczywiście wiem, że to zbieg okoliczności, ale zabawny jest moment, w którym ta informacja ujrzała światło dzienne. Raptem kilka dni temu, CEO czterech największych firm IT tłumaczyło się ze swoich działań przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Mark Zuckerberg musiał wyjaśniać, jak to wykupuje firmy w celu eliminacji potencjalnej konkurencji, a Tim Cook z tego, że monopolizuje swój sektor i nie wpuszcza konkurencji do swojego ogródka.

A teraz Apple ogłosiło zakup firmy, która może jej dać jeszcze silniejszą pozycję w zakresie płatności mobilnych i pozwoli na zbudowanie zamkniętego ekosystemu w tym obszarze. Oczywiście to ostatnie to tylko moje domysły, a może wręcz lekkie czarnowidztwo, ale ciężko nie brać takiego scenariusza pod uwagę. Może pozazdrościli Amazonowi? Ci dzięki nieograniczonemu dostępowi do danych sprzedających i kupujących na ich platformie są w stanie budować szyte na miarę produkty i usługi wycinając konkurencję w pień.

Co na to Apple?

Jeśli ktoś spodziewał się jasnego i jednoznacznego komunikatu ze strony Apple to będzie rozczarowany. Oto oficjalna informacja przekazana przez rzecznika prasowego:

Apple kupuje mniejsze firmy technologiczne od czasu do czasu i z zasady nie dyskutuje ani swoich celów ani planów

No cóż, nie można mieć do niech o to pretensji. Ich pieniądze, ich strategia, ich tajemnica. Ciężko, żeby publicznie spowiadali się z każdego planu ułatwiając innym firmom budowanie potencjalnej konkurencji.

Trzeba poczekać i obserwować co będą mieli z tego klienci. Kto wie, może funkcje Apple Wallet zostaną rozbudowane i kolega odda mi kasę za piwo płacąc mi kartą? A może za kilka lat okaże się, że Rafał Pacześ miał rację przewidując powstanie „e-żula”? To by było coś!